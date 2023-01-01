Альтернативи - MediaHQ
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.
Upfluence
upfluence.com
Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.
Respona
respona.com
Respona — це комплексне програмне забезпечення для цифрового зв’язку з громадськістю, впливового маркетингу та створення посилань, яке поєднує персоналізацію з продуктивністю.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger від Sprout Social здійснив революцію в індустрії маркетингу в соціальних мережах для деяких найбільших сучасних брендів і агентств, зокрема Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline і Dolce & Gabbana. Платформа соціального аналізу на основі даних ...
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence — це програмне забезпечення з потужними функціями, яке допомагає спрямовувати органічний трафік у будь-яку нішу. Це також допомагає позиціонуватись у верхній частині SERP. Це програмне забезпечення створює зворотні посилання, щоб залучити новий трафік на ваш веб-сайт із легкістю викорис...
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ — це провідна платформа для створення посилань, яка дозволяє легко створювати авторитетні зворотні посилання, якій довіряють провідні пошукові системи по всьому світу.