Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «media update» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Оновлення медіа публікує останні новини південноафриканської галузі зв’язків з громадськістю, маркетингу, медіа та соціальних мереж.

Вебсайт: mediaupdate.co.za

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