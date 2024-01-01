Medgic — це практична платформа на основі штучного інтелекту, яка надає користувачам можливість сканувати, аналізувати та виявляти захворювання шкіри. Це дозволяє користувачам використовувати технологію штучного інтелекту для потенційної діагностики проблем, пов’язаних зі шкірою. Триетапний процес розроблено для зручності користувача, вимагаючи від користувачів просто просканувати проблемну ділянку шкіри, надіслати його на аналіз ШІ та отримати результати виявлення. Medgic — це не просто інструмент, а й канал для зручності та швидкої попередньої діагностики, який може бути корисним для раннього виявлення або для консультації з медичним працівником. Він доступний як веб-додаток, його також можна завантажити з магазину додатків Google і Huawei, що обслуговує різноманітне коло користувачів. Платформа підтримує кілька мов, включаючи англійську, іспанську, французьку, різні китайські діалекти, індонезійську, в’єтнамську, японську, португальську, гінді та бенгальську, що робить її придатною для глобальної доступності. Зауважте, хоча Medgic пропонує корисний ресурс для аналізу проблем шкіри, він не замінює професійну медичну консультацію. У разі будь-яких серйозних сумнівів або підтверджень слід проконсультуватися з медичними працівниками.

Вебсайт: medgic.co

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