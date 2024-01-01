Альтернативи - Measure Studio

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Познайомтеся з Linktree™, безкоштовним інструментом біопосилання, який використовують найкращі світові бренди, творці та впливові особи.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...

Metricool

Metricool

metricool.com

Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.

Later

Later

later.com

Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (іноді пишеться як SocialBlade) — американський веб-сайт, який відстежує статистику та аналітику соціальних мереж. Social Blade, зокрема, відстежує платформу YouTube, але також містить аналітичну інформацію про Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLi...

Planoly

Planoly

planoly.com

Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

Beacons

Beacons

beacons.ai

Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack — це емулятор хмарної служби, який працює в одному контейнері на вашому ноутбуці або в середовищі CI. За допомогою LocalStack ви можете запускати свої додатки AWS або Lambda повністю на локальній машині без підключення до віддаленого хмарного постачальника! Незалежно від того, тестуєте ви...

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.

Sendible

Sendible

sendible.com

Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.

Fedica

Fedica

fedica.com

Fedica (раніше Tweepsmap) - аналізуйте та націлюйте своїх підписників у Twitter за місцезнаходженням і демографічними показниками. Побудуйте ідеальну спільноту. Плануйте твіти в найкращий час для своїх підписників

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності