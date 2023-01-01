Альтернативи - Max
Netflix
netflix.com
Дивіться фільми та телешоу Netflix онлайн або транслюйте прямо на смарт-телевізор, ігрову консоль, ПК, Mac, мобільний телефон, планшет тощо.
HiTV
gohitv.com
Дивіться онлайн безкоштовно останні корейські драми з HD англійськими субтитрами. Дивіться найшвидше оновлені корейські драми у всій мережі. Підтримується кілька пристроїв. Насолоджуйтесь найкращими враженнями від перегляду на HiTV.
Loklok
loklok.com
Loklok — це універсальна платформа потокового відео для перегляду телешоу, фільмів, анімації з усього світу! З великою різноманітністю ексклюзивних фільмів ви можете вибрати багатомовні субтитри та якість зображення Ultra-HD 4k, щодня виходять популярні нові фільми! - loklok
Disney+
disneyplus.com
Будьте в курсі Disney+: найкраще місце для трансляції фільмів і шоу від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic.
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema – дивіться улюблені телевізійні шоу, фільми, дитячі, музичні відео – гінді, тамільська, бенгальська, каннада, маратхі, бходжпурі з кольорами, Sony, Zee, MTV, Disney у HD.
Amazon Prime Video
primevideo.com
Насолоджуйтесь ексклюзивними Amazon Originals, а також популярними фільмами та телешоу. Дивіться в будь-який час і в будь-якому місці. Почніть безкоштовну пробну версію.
MX Player
mxplayer.in
Одна з найкращих платформ OTT в Індії, MX Player – це безкоштовна служба потокового відео, якою ви можете користуватися на своєму ноутбуці, телевізорі, мобільному телефоні та інших розумних пристроях.
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar — це найбільша в Індії платформа потокового передавання преміум-класу з понад 100 000 годин драм і фільмів 17 мовами, а також трансляціями всіх великих світових спортивних подій.
HBO Max
hbomax.com
Привітайтеся з HBO Max, потоковою платформою, яка об’єднує весь HBO разом із ще більшою кількістю ваших улюблених фільмів і серіалів, а також нові Max Originals.
Hulu
hulu.com
Дивіться телепередачі та фільми онлайн. Транслюйте телесеріали South Park, Empire, SNL, Modern Family і популярні фільми на своїх улюблених пристроях. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз. Скасувати будь-коли.
Showmax
showmax.com
Showmax — це онлайн-служба відео на вимогу за підпискою, яка була запущена в Південній Африці 19 серпня 2015 року. Showmax використовує стратегію локалізації, щоб протистояти визнаним конкурентам відео на вимогу, зосереджуючись на місцевому вмісті та партнерстві з операторами мобільного зв’язку.
Peacock TV
peacocktv.com
Дивіться телешоу та фільми онлайн разом з Peacock. Транслюйте культові шоу та фільми, ексклюзивні оригінали Peacock, живі новини та спорт тощо.
Rakuten Viki
viki.com
Дивіться азіатські телешоу та фільми онлайн БЕЗКОШТОВНО! Корейські драми, китайські драми, тайванські драми, японські драми, новини та події Kpop і Kdrama від Soompi, а також оригінальні постановки – із субтитрами англійською та іншими мовами.
Tubi
tubitv.com
Дивіться безкоштовні фільми та телешоу онлайн у форматі HD на будь-якому пристрої. Tubi - безкоштовна трансляція фільмів і ТБ.
iQIYI
iq.com
iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — це провідний у світі веб-сайт потокового передавання фільмів і відео, який пропонує послуги OTT, зокрема різноманітні телесеріали, фільми, шоу, анімацію та інший якісний вміст. Наш чудовий контент і послуги дозволяють дивитися досхочу в будь-який час і в будь-якому місці.
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ — це американський сервіс потокової передплати, який належить і управляється компанією Apple Inc. Запущений 1 листопада 2019 року, він пропонує добірку оригінальних фільмів і телесеріалів Apple Originals.
FPT Play
fptplay.vn
Дивіться необмежену кількість спеціальних художніх фільмів, безперервно оновлювані нові фільми та онлайн-телевізійні програми, VTV і спорт 24 години в будь-який час і в будь-якому місці.
Hulu Japan
hulu.jp
Hulu Необмежений перегляд популярних драм, фільмів, аніме тощо | Hulu — це онлайн-сервіс розповсюдження відео, який дозволяє вам насолоджуватися понад 100 000 фільмів, драм, аніме та вар’єте. Ви можете дивитися на своєму смартфоні, планшеті, телевізорі, комп’ютері тощо, підключеному до Інтернету.