Massdriver

Massdriver

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Вебсайт: massdriver.cloud

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Найпростіший спосіб стандартизувати ваші практики DevOps. Операційні команди готують каталог модулів IAC для своїх розробників, щоб вони самостійно забезпечували безпеку, відповідність вимогам і огорожі.

Вебсайт: massdriver.cloud

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