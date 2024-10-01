Альтернативи - Maropost
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Po...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Sideline
sideline.com
Отримайте доступ до свого номера телефону Sideline з будь-якого пристрою для онлайн-повідомлень. За допомогою веб-повідомлень ви можете залишатися на зв’язку, надсилаючи SMS, не виходячи з комп’ютера.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматиз...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські ...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує на...
Duda
duda.co
Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продукти...
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
Textline
textline.com
Зробіть бізнес персональним за допомогою швидкого, доброзичливого та зручного бізнес-каналу SMS для сучасних команд підтримки та продажів. Створюйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою двостороннього спілкування на найбезпечнішій платформі обміну текстовими повідомленнями. Ми допомагаємо тисяч...
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Heymarket
heymarket.com
Heymarket — це надзвичайно інтуїтивно зрозуміле текстове рішення для безпечного та надійного обміну текстовими повідомленнями між вашими співробітниками та клієнтами. Швидко та легко надсилайте персоналізовані текстові повідомлення у великому масштабі, які швидко отримують відповіді та залучають клі...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...