Альтернативи - Maropost

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Po...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Podium

Podium

podium.com

Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...

Sideline

Sideline

sideline.com

Отримайте доступ до свого номера телефону Sideline з будь-якого пристрою для онлайн-повідомлень. За допомогою веб-повідомлень ви можете залишатися на зв’язку, надсилаючи SMS, не виходячи з комп’ютера.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматиз...

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські ...

Brevo

Brevo

brevo.com

У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...

Looker

Looker

looker.com

Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує на...

Duda

Duda

duda.co

Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продукти...

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...

Textline

Textline

textline.com

Зробіть бізнес персональним за допомогою швидкого, доброзичливого та зручного бізнес-каналу SMS для сучасних команд підтримки та продажів. Створюйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою двостороннього спілкування на найбезпечнішій платформі обміну текстовими повідомленнями. Ми допомагаємо тисяч...

Keap

Keap

keap.com

Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Heymarket — це надзвичайно інтуїтивно зрозуміле текстове рішення для безпечного та надійного обміну текстовими повідомленнями між вашими співробітниками та клієнтами. Швидко та легко надсилайте персоналізовані текстові повідомлення у великому масштабі, які швидко отримують відповіді та залучають клі...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної...

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