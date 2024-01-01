Marketing Communication

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Новини маркетингових комунікацій – це онлайн-центр, який демонструє контент, проекти та історії глобальної галузі маркетингу та комунікацій. На веб-сайті представлені рекламні, цифрові, дизайнерські, брендингові, прямі, маркетингові, мобільні та PR проекти та історії, надіслані з усього світу.

Вебсайт: marcommnews.com

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