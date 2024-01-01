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Market Traders Daily — це телебачення для трейдерів форекс. Охоплює щоденний аналіз, торговельні PDF-файли, торгову систему, зв’язок професійних трейдерів із новачками, торгових роботів і стратегії.

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