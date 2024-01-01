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Marathon Education – провідна платформа онлайн-навчання у В’єтнамі Платформа онлайн-навчання Marathon Education покращує та покращує ваше навчання завдяки багатьом типам викладання в поєднанні з технологією збору та обробки даних для кожного уроку.

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