MapsGPT — це інструмент на базі штучного інтелекту, який зосереджений на створенні власних карт із закріпленими місцями на основі вподобань користувачів і пошукових записів. Він використовує технології OpenAI і Proxi для створення цих інтерактивних карт за лічені секунди. Цей інструмент охоплює широкий спектр інтересів і місць, допомагаючи користувачам досліджувати різні середовища, від конкретних місць інтересу, таких як блошині ринки чи місця побачень, до географічних місць у Північній Америці. Користувачі також можуть створювати карти для спеціалізованих інтересів, таких як таємні товариства у Вашингтоні, округ Колумбія, місця для романтичного споглядання світанку в Сан-Франциско або навіть таємничі незалежні книжкові магазини з рідкісними знахідками в Портленді. Крім того, MapsGPT слугує корисним інструментом для планування подорожей, пропонуючи такі функції, як «Місця поблизу області», «Історія дослідника» та «Пошук Vibe», щоб персоналізувати ваш досвід подорожі. Примітно, що після створення карти MapsGPT пропонує користувачам копію карти, яку можна редагувати. Користувачі можуть увійти, щоб переглянути раніше створені карти, що є цінною функцією для тих, хто часто подорожує або дослідників. Варто зазначити, що MapsGPT, хоча ретельно підбирає свої дані, наголошує на тому, що її карти зібрані з наявних даних, тому рекомендується перевіряти деталі місць, перш ніж планувати будь-які заходи чи подорожі.

Вебсайт: mapsgpt.com

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