Альтернативи - Manicare

FitOn

FitOn

fitonapp.com

Схудніть, підтягніться та почувайтеся чудово в будь-який час і в будь-якому місці за допомогою безкоштовних занять фітнесом на замовлення, персоналізованих планів тренувань і медитацій під керівництвом.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksy - бронюйте зустрічі онлайн. Знайдіть і забронюйте послуги краси, такі як перукарня, манікюр, спа або масаж. Перевірте ціни та відгуки!

Glamsquad

Glamsquad

glamsquad.com

Поєднує безперебійну технологію, найталановитіших професіоналів краси та ваші цілі краси, щоб дати вам змогу виглядати неймовірно, почуватися неймовірно та бути неймовірною – на ваших власних умовах.

Zeel

Zeel

zeel.com

Zeel пропонує найнадійнішу послугу масажу на вимогу всього за годину або до місяця наперед, сім днів на тиждень, 365 днів на рік, з часом початку з 8 ранку до 22:30.

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