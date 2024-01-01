Альтернативи - Mango Animate

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — це онлайн-виробник анімаційних відео «зроби сам» (#DIY), який робить презентації студійної якості доступними для кожного. Анімаційні відео, зроблено правильно!

Genially

Genially

genial.ly

Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Створюйте професійні персоналізовані відео для будь-якої аудиторії за допомогою платформи візуальної комунікації Powtoon. Дізнайтеся, чому понад 30 мільйонів професіоналів довіряють Powtoon.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Усі інструменти дизайну в одному місці. Почніть розвивати свій бізнес, створюючи приголомшливі відео, анімацію, брендинг, макети, презентації, графіку та професійні веб-сайти!

Move.ai

Move.ai

move.ai

ЗВІЛЬНІТЬ ВАШ РУХ. ЗАПОЛОВІТЬ СВОЮ УЯВУ. Ніяких костюмів, жодних обмежень. Зйомка руху з високою точністю стала простою.

Jitter

Jitter

jitter.video

Легко анімуйте свої проекти. Експортуйте свої творіння як відео або GIF. Все у вашому браузері.

Steve.ai

Steve.ai

steve.ai

Steve.AI — це програма для створення онлайн-відео, яка допомагає будь-кому створювати відео та анімацію за лічені секунди.

Biteable

Biteable

biteable.com

Створюйте брендові відео з провідним онлайн-виробником відео. Biteable — це провідне рішення для створення стислого, привабливого брендового відеовмісту.

Vyond

Vyond

vyond.com

Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на основі штучного інтелекту, яка дає можливість студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галу...

Moovly

Moovly

moovly.com

Будучи найбільш насиченим на ринку інструментом для створення відео на основі ШІ, Moovly надає все необхідне вам і вашій організації для створення професійно виглядаючих відео чи презентацій за лічені хвилини. Розроблене спеціально для бізнесу та для бездоганної інтеграції з вашим поточним робочим п...

Magic Studio

Magic Studio

magicstudio.com

Photobooth використовує ваші власні фотографії, щоб підготувати спеціальну модель штучного інтелекту, яка представляє вашу зовнішність, а потім може створити ваші знімки голови та зображення профілю в різних стилях, змодельованих штучним інтелектом. Якість Profile Pictures Photo Booth безпосередньо ...

VideoScribe

VideoScribe

videoscribe.co

VideoScribe — це простий у користуванні інструмент для створення анімаційних відео, який можна перетягувати за допомогою функції перетягування для початківців і професіоналів, який підходить для будь-якої галузі та будь-якої посади. Створюйте анімаційні відео професійної якості, які захоплюють і нав...

PixCap

PixCap

pixcap.com

Pixcap — це веб-дизайн-платформа, призначена для брендів, стартапів і креативних агентств будь-якого розміру, що дозволяє їм швидко створювати ефектний 3D-дизайн брендингу. Інтеграція 3D-елементів у брендинг, рекламу, презентації продуктів і вміст соціальних мереж виявилася значно більш захоплюючою,...

GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

gsap.com

Думайте про GSAP як про швейцарський армійський ніж анімації...але краще. Він анімує все, чого може торкнутися JavaScript (властивості CSS, об’єкти бібліотеки canvas, SVG, загальні об’єкти тощо), і вирішує незліченну кількість невідповідностей браузера, і все це надзвичайно швидко (до 20 разів швидш...

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