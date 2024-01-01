Manga TV Shop Gallery — це платформа, яка використовує GPT-4 AI Comics Generator для автоматичного створення коміксів. Він пропонує користувачам можливість легко створювати приголомшливі комікси за допомогою передових технологій. Платформа надає широкий спектр можливостей налаштування, що дозволяє користувачам щоразу створювати унікальні та захоплюючі відео. Користувачі можуть вибирати з безлічі персонажів і фонів, щоб оживити свої історії. Щоб скористатися платформою, користувачам достатньо надати підказку, і для них буде згенеровано повну відеоісторію тривалістю 2-3 хвилини. Згенеровані відео містять звук, і їх можна завантажувати та ділитися за бажанням. Галерея Manga TV Shop є ідеальним інструментом для тих, хто цікавиться створенням коміксів, але не має часу чи досвіду робити це вручну. Він також пропонує підприємствам можливість створювати рекламні матеріали або рекламу за допомогою комічних відео. Платформа дозволяє користувачам купувати плани та пропонує безкоштовні відео з GPT-4. Згенеровані відео також можуть стати джерелом натхнення для вдосконалення навичок оповідання. Загалом галерея Manga TV Shop Gallery пропонує простий і легкий спосіб відчути майбутнє створення коміксів за допомогою ШІ.

Вебсайт: mangatv.shop

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