Альтернативи - Manay CPA
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну функцію фінансування для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення забезпечують неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен старта...