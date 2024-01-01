Mamo Pay

Mamo Pay

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Вебсайт: mamopay.com

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Ми є фінансово-технічною компанією ОАЕ, Дубай, першою, яка повністю регулюється Управлінням фінансових послуг Дубая (DFSA)🇦🇪, заснованим двома колишніми співробітниками Google. Mamo Pay for Business – це повна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу (лише ОАЕ). Незалежно від того, чи є ви малим і середнім бізнесом, домашнім бізнесом чи фрілансером, надсилайте своїм клієнтам платіжне посилання та миттєво отримуйте гроші. Увійдіть на свою спеціальну інформаційну панель і створіть необхідну кількість платіжних посилань і керуйте ними, генеруйте QR-коди платежів, автоматизуйте рахунки-фактури, надсилайте запити на інтеграцію API для електронної комерції або виплати всім своїм постачальникам. У Mamo ми цінуємо конфіденційність і безпеку наших клієнтів. Безпека за проектом — це підхід Mamo, який робить наші системи вільними від вразливостей завдяки безперервному тестуванню, запобіжним засобам автентифікації та дотриманню найкращих методів програмування та галузевих стандартів для вашого спокою. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.mamobusiness.com
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: mamopay.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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QR TIGER

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AI QR Codes

aiqrcodes.app

ViralQR

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viralqr.com

L2QR

L2QR

l2qr.com

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