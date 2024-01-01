Ми є фінансово-технічною компанією ОАЕ, Дубай, першою, яка повністю регулюється Управлінням фінансових послуг Дубая (DFSA)🇦🇪, заснованим двома колишніми співробітниками Google. Mamo Pay for Business – це повна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу (лише ОАЕ). Незалежно від того, чи є ви малим і середнім бізнесом, домашнім бізнесом чи фрілансером, надсилайте своїм клієнтам платіжне посилання та миттєво отримуйте гроші. Увійдіть на свою спеціальну інформаційну панель і створіть необхідну кількість платіжних посилань і керуйте ними, генеруйте QR-коди платежів, автоматизуйте рахунки-фактури, надсилайте запити на інтеграцію API для електронної комерції або виплати всім своїм постачальникам. У Mamo ми цінуємо конфіденційність і безпеку наших клієнтів. Безпека за проектом — це підхід Mamo, який робить наші системи вільними від вразливостей завдяки безперервному тестуванню, запобіжним засобам автентифікації та дотриманню найкращих методів програмування та галузевих стандартів для вашого спокою. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.mamobusiness.com

Вебсайт: mamopay.com

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