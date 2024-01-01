Make3D

Make3D

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Вебсайт: make3d.app

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Зробіть своє зображення 3D — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам перетворювати 2D-зображення в 3D. Він використовує модель штучного інтелекту для отримання глибини зображення та пропонує два параметри якості: Small MiDaS v21 і Large MiDaS v21. Його можна використовувати з URL-адресою зображення або завантаженим файлом. Це також дозволяє користувачам генерувати посилання для спільного використання або код для вбудовування зображення, а на пристроях iOS його можна завантажити вручну. Цей інструмент розроблений, щоб надати користувачам простий спосіб додавати 3D-елементи до своїх зображень.

Вебсайт: make3d.app

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