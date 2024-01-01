Альтернативи - MailVideo
Loom
loom.com
Записуйте та діліться відеоповідомленнями з екрана, камери чи обох. Швидше, ніж введення електронного листа або зустріч у прямому ефірі. Безкоштовно використовувати на Mac, Windows, Chrome, iOS і Android.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
Zight
zight.com
Програма для запису екрана CloudApp для Mac і ПК. Записуйте відео, веб-камеру, GIF-файли, знімайте екран і миттєво діліться ним у хмарі.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — це платформа для розміщення фотографій і відео, яка пропонує різноманітні дизайни для слайд-шоу, фотогалерей, відеоплеєрів, рішень для розміщення приватного відео тощо.
Hippo Video
hippovideo.io
Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Sendspark
sendspark.com
Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою відео. Стимулюйте більше залучення. Будуйте людські стосунки. Збільште кількість конверсій електронної пошти.
Gan AI
gan.ai
Підприємства використовують Myna, щоб створювати персоналізовані відео та ділитися ними з користувачами в будь-якій точці взаємодії за допомогою спеціальної цільової сторінки або веб-хуків.
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
BombBomb
bombbomb.com
Отримуйте кращі результати швидко та легко, додаючи відео до будь-якого електронного листа.
Tolstoy
gotolstoy.com
Почніть спілкуватися зі своїми клієнтами віч-на-віч.
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Quickpage
quickpage.io
Quickpage — це відео-інструмент для відстеження продажів, який збільшує зацікавленість на 200%. Відеоелектронна пошта та текстові повідомлення – це майбутнє продажів.
Covideo
covideo.com
Записуйте, надсилайте та відстежуйте відеоелектронні листи та текстові повідомлення за лічені хвилини. Подолайте шум за допомогою Covideo – простого рішення, створеного для ефективнішого охоплення.
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress — це хмарна відеоплатформа для бізнесу. Створення відео, персоналізація, хостинг і аналітика в масштабі для збільшення маркетингу та продажів.
Weet
weet.co
Інтерактивні навчальні відео – легко Weet — це найшвидший і найпростіший спосіб створення інтерактивних навчальних відео, робочих інструкцій, демонстраційних відео тощо...
vidREACH
vidreach.io
vidREACH дозволяє використовувати передові технології та використовувати відеоплатформу для покращення багатьох аспектів вашого бізнесу.
Magnfi
magnfi.com
Magnfi — це універсальний інструмент відеомаркетингу, який фіксує та створює відеовідгуки простим, швидким і економічно ефективним способом.
Screenweave
screenweave.com
Screenweave — це піонерська цифрова комунікаційна платформа, створена для підвищення ефективності та результативності командної взаємодії в будь-якому робочому середовищі. Незалежно від того, чи працює ваша команда повністю віддалено, в офісі чи використовує гібридну модель, Screenweave сприяє безпе...
RepliQ
repliq.co
RepliQ — це інструмент для генерації відео, який дозволяє автоматично створювати тисячі персоналізованих відео з профілем ваших потенційних клієнтів у соціальних мережах або будь-якому веб-сайті на тлі вашого відео лише з одного шаблону, щоб підвищити конверсію та заощадити вам незліченну кількість ...
Motionlab
motionlab.io
Платформа Motionlab — це найкраща технологія для агентств і брендів, яка дозволяє створювати персоналізований відеозв’язок. Motionlab створює ваші електронні листи, MMS і повідомлення додатків на стероїдах. Завдяки різноманітним можливостям розповсюдження персоналізованих відео ви завжди досягнете м...
Interactly.video
interactly.video
Interactly.video — це перша у своєму роді інтерактивна та персоналізована платформа для створення відео без кодування, яка забезпечує величезну цінність для бізнесу, використовуючи інтерактивне відео в усіх можливих формах, будь то на веб-сайті, в електронних листах, у підтримці та адаптації тощо. М...
SalesMail
salesmail.com
Програма SalesMail — це найпростіший спосіб надсилати персоналізовані відео електронною поштою, текстовими повідомленнями та CRM. Професіонали з догляду за людьми похилого віку, продажу багатоквартирних будинків, нерухомості та техніки довіряють SalesMail, щоб допомогти їм затьмарити конкурентів, ст...
Personaliz.ai
personaliz.ai
Personaliz.ai дає змогу відділу продажів надсилати високоперсоналізовані відеоповідомлення на вашу електронну пошту, LinkedIn, Whatsapp чи Instagram, які призводять до підвищення CTR до 300%, зміцнюють довіру за допомогою гуманної розмови, а також навчають і кваліфікують потенційних клієнтів.
Vaam
vaam.io
Обмін відеоповідомленнями для відділу продажів Укладайте більше угод і бронюйте більше зустрічей швидкими й персоналізованими способами. Виділяйтеся в поштовій скриньці потенційних клієнтів, додавши відео до електронної пошти. Швидше закривайте свої угоди, переглядаючи персоналізоване відео після зу...
Bonjoro
bonjoro.com
Bonjoro дозволяє надсилати особисті відео новим потенційним клієнтам і клієнтам, щоб виділитися, створити довіру та збільшити продажі. Bonjoro підключається до ваших існуючих інструментів CRM або маркетингу електронною поштою, щоб дозволити вам надсилати швидкі та цікаві відео в масштабі, щоб: конве...
Shootsta
shootsta.com
Одна платформа для всіх ваших потреб у створенні відео Перетворіть спосіб спілкування за допомогою потужності відео. Створюйте якісний контент з економічною ефективністю в масштабі за допомогою набору програм і послуг Shootsta. Відвідайте shootsta.com Якісний відеоконтент у великих масштабах. Створю...