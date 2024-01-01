Mail.tm

Mail.tm

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Вебсайт: mail.tm

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Mail.tm — це безкоштовна, безпечна та миттєва служба тимчасової електронної пошти, яка дозволяє користувачам створювати одноразову адресу електронної пошти без будь-яких зобов’язань або необхідності особистої інформації. Ключові особливості Mail.tm: * Безпека: адреса електронної пошти захищена випадково згенерованим паролем, що забезпечує надійний бар’єр від несанкціонованого доступу та можливих порушень. * Миттєве налаштування: користувачі можуть створити тимчасову адресу електронної пошти миттєво, не витрачаючи час на реєстрацію, заповнення форм або перевірку капчі. * Швидка доставка: послуга оптимізована для максимальної швидкості доставки повідомлень, що забезпечує безперебійне та своєчасне спілкування. * Конфіденційність: тимчасова пошта дозволяє користувачам спілкуватися, не піддаючи свою особисту електронну адресу потенційним загрозам, таким як спам, роботи або спроби фішингу. * Жодних зобов’язань: тимчасову електронну адресу можна використовувати без будь-яких довгострокових зобов’язань чи ризиків. Користувачі можуть просто скинути адресу, коли вона їм більше не потрібна. * Додаткові функції: Mail.tm пропонує API для інтеграції служби тимчасової електронної пошти в інші програми, а також менеджер конфіденційності та розділ поширених запитань для користувачів.

Вебсайт: mail.tm

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