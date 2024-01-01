Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mail.gw» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mail.gw — це служба, яка надає користувачам безкоштовну, анонімну та тимчасову електронну адресу, термін дії якої закінчується через 10 хвилин. Цей тип одноразового рішення електронної пошти корисний у різних ситуаціях, коли ви не хочете розголошувати свою особисту адресу електронної пошти

Вебсайт: mail.gw

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