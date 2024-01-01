Maigon AI — це найсучасніший інструмент штучного інтелекту для перевірки контрактів, розроблений, щоб заощадити тисячі годин, витрачених на перевірку контрактів вручну. Він інтегрує технологію глибокого навчання для забезпечення максимальної точності та ефективності. Він використовується великими корпоративними клієнтами з великою кількістю угод про обробку даних (DPA) та інших типів контрактів, таких як політики конфіденційності, угоди про нерозголошення (NDA) і угоди про постачання продукції. Maigon AI пропонує спеціальні модулі перевірки контрактів і API для визначення типів контрактів. Він може переглядати контракти з точки зору контролера даних, обробника даних, організації та суб’єкта даних. Для DPA він надає миттєвий звіт про відповідність із вилученими пунктами, концепціями, термінами, виділеними ризиками та рекомендаціями щодо відповідності. Що стосується політики конфіденційності, він надає миттєвий звіт про відповідність із витягнутими пунктами та рекомендаціями. Для NDA він надає миттєвий звіт із інформацією про відповідність і витягнутими пунктами. Для угод про постачання продукції він надає миттєвий звіт із статистикою та витягнутими пунктами.

Вебсайт: maigon.io

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