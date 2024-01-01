Альтернативи - Magic Studio

Moovly

moovly.com

Будучи найбільш насиченим на ринку інструментом для створення відео на основі ШІ, Moovly надає все необхідне вам і вашій організації для створення професійно виглядаючих відео чи презентацій за лічені хвилини. Розроблене спеціально для бізнесу та для бездоганної інтеграції з вашим поточним робочим п...