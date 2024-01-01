Magic Studio

Magic Studio

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Вебсайт: magicstudio.com

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Photobooth використовує ваші власні фотографії, щоб підготувати спеціальну модель штучного інтелекту, яка представляє вашу зовнішність, а потім може створити ваші знімки голови та зображення профілю в різних стилях, змодельованих штучним інтелектом. Якість Profile Pictures Photo Booth безпосередньо залежить від зображень, які ви завантажуєте. Ви повинні намагатися мати якомога більше різних точок зору на своє обличчя, очі, дивлячись на них під різними кутами. Кожне зображення має повідомити Photo Booth більше нової інформації про ваш зовнішній вигляд і особливості. Речі, які незмінні від зображення до зображення (окуляри, волосся на обличчі), будуть посилені та красиво відображатимуться на зображеннях профілю. Зміна фону допоможе вам виділити своє обличчя та риси незмінними серед фотографій. Після того як ви завантажите зображення та попередньо виберете свої стилі, тренування моделі може зайняти від 30 хвилин до 2 годин. Після завершення навчання ваші зображення профілю генеруються за допомогою нової навченої моделі. Після створення фотографій профілю ви отримаєте сповіщення електронною поштою або push-сповіщенням залежно від того, з чого ви розпочали процес. Ви можете завантажити фотографії профілю та демонструвати їх у різних соціальних мережах!
Категорії:
Photography & Graphics
Програмне забезпечення для анімації

Вебсайт: magicstudio.com

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