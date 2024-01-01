Magic Slides

MagicSlides — це доповнення Google Slide, яке використовує ШІ для швидкого та легкого створення слайдів презентації з будь-якого фрагмента тексту. Він автоматично підсумовує текст і створює з нього слайди, дозволяючи користувачам налаштовувати свою презентацію на свій розсуд. Менш ніж за дві-три секунди користувачі можуть підготувати професійну презентацію. MagicSlides є безкоштовним для використання та не потребує даних кредитної картки. Він також пропонує настроювані шаблони, які можна використовувати для швидкого створення презентацій. Крім того, користувачі можуть надавати додатковий текст, щоб отримати більш персоналізовані презентації. MagicSlides простий у використанні та не потребує технічних знань. Це чудовий інструмент для швидкого створення професійних презентацій.

Вебсайт: magicslides.app

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