Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Magic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Get an incredible Executive Assistant. Get Magic. Magic Executive Assistant’s unlock new levels of productivity for executives, startups, entrepreneurs, and high-growth companies.

Вебсайт: getmagic.com

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