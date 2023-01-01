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Альтернативи - Maestro ABM

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.

Metadata

Metadata

metadata.io

Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди то...

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків ринкових облікових записів і контактів, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і що...

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox допомагає маркетинговим командам, що розвиваються, збільшувати дохід від GTM, а саме: придбання, перехресні продажі та додаткові продажі. Платформа складається з 4 будівельних блоків: 1. Потужна система CDP Engine Ingest, очищення, упорядкування, візуалізація та аналіз даних у точках конта...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, з...

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap — це платформа ABM нового покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити масштабні цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою ...

Warmly,

Warmly,

warmly.ai

Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа гарячих потенційних клієнтів зі штучним інтелектом висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про наміри купувати на ваш...

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на нове покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання з...

Foundry

Foundry

foundryco.com

Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.

6sense

6sense

6sense.com

Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, що веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді з доходів необхідні дані та видимість.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Перетворюйте свої найкращі облікові записи швидше. Прискоріть конвеєр за допомогою глобальної маркетингової платформи на основі облікових записів Madison Logic.

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