Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «mabl» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

mabl — це уніфікована платформа автоматизації тестування на основі штучного інтелекту, яка дозволяє командам забезпечувати якість і ціль своїх найбільш інноваційних функцій, у тому числі тих, що працюють на основі генеративного штучного інтелекту. Завдяки комплексному тестуванню Інтернету, мобільних пристроїв, API, доступності та продуктивності mabl забезпечує надійну основу, необхідну для розробки програмного забезпечення наступного покоління.

Вебсайт: mabl.com

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