mabl

mabl

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Вебсайт: mabl.com

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mabl — це уніфікована платформа автоматизації тестування на основі штучного інтелекту, яка дозволяє командам забезпечувати якість і ціль своїх найбільш інноваційних функцій, у тому числі тих, що працюють на основі генеративного штучного інтелекту. Завдяки комплексному тестуванню Інтернету, мобільних пристроїв, API, доступності та продуктивності mabl забезпечує надійну основу, необхідну для розробки програмного забезпечення наступного покоління.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: mabl.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «mabl». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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