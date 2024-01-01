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Альтернативи - Lumoa

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

Генеруйте ідеї та розуміння за допомогою ШІ та мережевого мислення. InfraNodus поєднує в собі аналіз тексту, мережеву візуалізацію та штучний інтелект GPT-3, щоб допомогти вам вивчати дискурс, покращувати ваші робочі процеси читання, письма та дослідження. Отримайте зведений огляд будь-якого текст...

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

MonkeyLearn дозволяє легко очистити, позначити та візуалізувати відгуки клієнтів — усе в одному місці. Завдяки передовому штучному інтелекту.

DeepOpinion

DeepOpinion

go.deepopinion.ai

ШІ без коду для професіоналів автоматизації. Нарешті, все в одній платформі для створення автоматизації штучного інтелекту корпоративного рівня для текстових і документних процесів без коду.

InMoment

InMoment

inmoment.com

Підхід InMoment Experience Improvement (XI) виходить за рамки традиційного управління клієнтським досвідом і поєднує дані, технології та галузеві знання».

Parsedoc

Parsedoc

parsedoc.com

Parsedoc — це автоматизоване рішення для читання та обробки документів, яке перетворює неструктуровані тексти на структуровані дані завдяки використанню OCR та AI. Це зменшить робоче навантаження, викликане керуванням рахунками-фактурами та іншими документами групами введення даних. Цей інструмент о...

Keatext

Keatext

keatext.ai

Аналізуйте відгуки, щоб покращити враження людей. Keatext вносить голос клієнтів і співробітників у вашу повсякденну діяльність. Наша платформа створена для команд CX, маркетингу та HR, щоб розуміти великі обсяги зворотного зв’язку – огляди, відкриті опитування та запити в контакт-центр. 1. Завантаж...

Dcipher Analytics

Dcipher Analytics

dcipheranalytics.com

Dcipher Analytics — це сучасна наскрізна платформа для автоматизації знань і аналізу тексту без використання коду на основі SaaS, яка робить текстову аналітику доступною для експертів загальної сфери. Організації використовують його, щоб отримати цінність від аналізу відгуків клієнтів, досліджувати ...

Wonderflow

Wonderflow

wonderflow.ai

Щодня мільйони клієнтів залишають відгуки про продукти, які їм подобаються, подобаються, ненавидять або бажають змінити. Точна бізнес-аналітика може бути складною, трудомісткою, дорогою та часто розпливчастою — від повсякденних, звичайних товарів широкого вжитку до високоякісних покупок, із кількома...

Text2data

Text2data

text2data.com

Після завершення аналізу ви побачите загальну оцінку для документа та введете текст із виділеними фразами. Важливо перевірити наявність заперечень, якщо ви вважаєте, що деякі слова повинні мати різну полярність

RavenPack

RavenPack

ravenpack.com

RavenPack є провідним постачальником аналітики великих даних для фінансових послуг. Фінансові спеціалісти покладаються на RavenPack за його швидкість і точність при аналізі великої кількості неструктурованого вмісту.

NetMiner

NetMiner

netminer.com

NetMiner вбудований внутрішній скриптовий механізм на основі Python, який оснащений автоматичним генератором сценаріїв для некваліфікованих користувачів. Потім користувачі можуть працювати з NetMiner за допомогою існуючого графічного інтерфейсу або програмованої мови сценаріїв.

Labelf

Labelf

labelf.ai

Labelf — це інструмент класифікації тексту штучного інтелекту без коду, який дає вам змогу навчити найновіші та найкращі моделі штучного інтелекту за день на основі ваших власних даних. Найпопулярнішим варіантом використання є інтерпретація, аналіз та автоматизація робочих процесів підтримки клієнті...

MeaningCloud

MeaningCloud

meaningcloud.com

АНАЛІТИКА ТЕКСТУ. MeaningCloud – лідируючі на ринку рішення для видобутку тексту та голосу клієнта. Зареєструйтеся зараз на нашому веб-сайті, щоб відкрити наш текстовий API

Yabble

Yabble

yabble.com

Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...

unitQ

unitQ

unitq.com

unitQ — це відсутня ланка у вашому циклі зворотного зв’язку, яка надає інформацію на основі відгуків користувачів на основі штучного інтелекту, щоб допомогти вам створювати високоякісні продукти, послуги та досвід. Провідні компанії, такі як Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime і HelloFresh, по...

Evolution AI

Evolution AI

evolution.ai

Evolution AI — це багаторазово відзначене програмне забезпечення для вилучення даних ШІ. Завдяки поєднанню комп’ютерного зору та обробки природної мови (NLP) наші моделі ШІ можуть розуміти та інтерпретувати будь-який тип документа з безпрецедентною точністю. Наша технологія встановлює новий стандарт...

Thematic

Thematic

getthematic.com

Thematic перетворює неструктуровані дані відгуків з будь-якого каналу на ідеї для покращення продуктів і взаємодії з клієнтами. Завдяки штучному інтелекту та керуючись вашими бізнес-знаннями, тепер легко отримати точні результати дуже швидко. Тематичний надає відповіді, які вам потрібні - чому ваш б...

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...

Lang.ai US

Lang.ai US

lang.ai

Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...

Relative Insight

Relative Insight

relativeinsight.com

Relative Insight забезпечує аналіз тексту за допомогою штучного інтелекту, щоб допомогти брендам і агентствам генерувати інформацію про клієнтів, цільову аудиторію та конкурентів зі слів. Платформа пропонує ефективне та масштабоване рішення для виявлення корисної інформації з відкритих опитувань, ог...

Playvox

Playvox

playvox.com

У міру того, як кількість ваших розмов зростає, стає важко бути в курсі проблем і запитів клієнтів. Додаток Prodsight полегшує це, автоматично аналізуючи ваші розмови Zendesk і Intercom на предмет тем і настроїв і створюючи постійно оновлюваний звіт про найпоширеніші проблеми користувачів. Як менедж...

Chattermill

Chattermill

chattermill.com

Платформа Chattermill Customer Experience Intelligence Platform допомагає компаніям розкрити реальність своїх клієнтів і зрозуміти думку своїх клієнтів. Використовуючи Chattermill, компанії можуть уніфікувати дані відгуків клієнтів у оглядах, заявках у службу підтримки, розмовах і соціальних мережах...

QuData

QuData

qudata.com

Основними сферами компетенції QuData є розмовний штучний інтелект (розпізнавання мови, системи діалогу, голосові помічники); розуміння природної мови; аналіз зображення (класифікація та сегментація зображення, виявлення об'єкта/обличчя); аналіз поведінки клієнтів. Команда програмістів і спеціалістів...

Gavagai

Gavagai

gavagai.io

Зрозумійте, що вам говорять клієнти Gavagai надає новаторську технологію аналізу тексту, щоб отримати цінну інформацію про клієнтів на основі того, що ваші клієнти говорять вам. Постійно відстежуючи відгуки клієнтів за допомогою нашого сервісу, ви краще розумієте свого клієнта, що означає негайну к...

Kapiche

Kapiche

kapiche.com

Kapiche — це платформа аналітики зворотного зв’язку, яка аналізує гори відгуків клієнтів за лічені хвилини, дозволяючи вам швидко надати глибоку інформацію та допомогти вашій компанії приймати кращі рішення. Платформа Kapiche не потребує жодних налаштувань чи створення коду. Це просто працює, негай...

Beehive AI

Beehive AI

beehive.ai

Тільки штучний інтелект Beehive поєднує індивідуальний генеративний штучний інтелект із кількісним аналізом, тож лідери досліджень і аналізу можуть вийти за рамки текстових підсумків і окремих даних, щоб генерувати надійні та дієві відповіді для зацікавлених сторін у своєму бізнесі. Завдяки створени...

Displayr

Displayr

displayr.com

Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощен...

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...

Kimola

Kimola

kimola.com

Kimola — компанія ResTech, яка пропонує продукти SaaS для дослідників. Kimola Analytics надає різні аспекти способу життя конкретної споживчої аудиторії. Ці аудиторії визначаються користувачами та генеруються системою штучного інтелекту Kimola. Щоб рекламодавці за лічені секунди могли зрозуміти, де...

Caplena

Caplena

caplena.com

Ви коли-небудь проводили незліченні години, нудно переглядаючи величезні купи відгуків клієнтів? Caplena.com використовує розширений інтелект, щоб значно скоротити час, потрібний для аналізу великої кількості вільного тексту з оглядів або відповідей на відкриті запитання. За лічені хвилини Caplena в...

Forsta

Forsta

forsta.com

Forsta, компанія Press Ganey, працює на платформі HX (Human Experience) – всебічній платформі досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду своєї ...

Viavoo

Viavoo

viavoo.com

VIAVOO — це найшвидший і найпростіший спосіб отримати практичну інформацію з коментарів і розмов клієнтів. Наша платформа 360 Feedback Analytics на основі штучного інтелекту забезпечує понад 40 інтеграцій і в режимі реального часу розкриває емоції, теми та дані, важливі для команд CX, маркетингу та ...

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Цінні, чіткі, вагомі та чудові ідеї з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продукту, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який за...

Verint

Verint

verint.com

Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.

Symanto

Symanto

symanto.com

Зв’яжіться з нами сьогодні та отримайте реальну інформацію про споживачів, щоб оживити свою маркетингову стратегію.

DeepTalk

DeepTalk

deep-talk.ai

Революціонізуйте процеси аналізу даних за допомогою нашого передового рішення SaaS, розробленого для оптимізації ваших бізнес-процесів.

Olvy

Olvy

olvy.co

Ваш журнал змін на основі ШІ. Інформуйте своїх користувачів про оновлення продуктів, не витрачаючи години щотижня на написання випусків. Оголошуйте нові функції за допомогою красивих і ефективних окремих сторінок журналу змін і віджетів у програмі.

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