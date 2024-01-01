Luminance

Luminance

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Вебсайт: luminance.com

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Luminance — це платформа ШІ, розроблена спеціально для юридичних професій. Інструмент використовує запатентовану юридичну модель великої мови (LLM) для автоматизації створення, узгодження та аналізу контрактів. Платформа Luminance, розроблена командою провідних світових експертів зі штучного інтелекту та підтверджена практикуючими юристами, забезпечує надійну систему підтримки для будь-якої команди юристів. Його основна функція полягає в підвищенні ефективності шляхом управління рутинними юридичними завданнями, дозволяючи фахівцям з права зосередитися на більш складних і стратегічних аспектах своєї роботи. На відміну від ширших рішень штучного інтелекту, Luminance пропонує штучний інтелект «юридичного рівня», адаптований до потреб і вимог юридичної галузі. Його комплексні функції та юридичні особливості, які він містить, роблять його цінним для команд, які прагнуть модернізувати свої процеси управління контрактами шляхом оцифрування та автоматизації.

Вебсайт: luminance.com

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