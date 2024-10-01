Альтернативи - Lumin
Microsoft Word Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — це текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізні...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — це спільний хмарний редактор LaTeX, який використовується для написання, редагування та публікації наукових документів. Він співпрацює з багатьма науковими видавцями, щоб надати офіційні шаблони журналу LaTeX і прямі посилання для подання. Overleaf спочатку був запущений у 2012 році як W...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це спосіб №1 у світі для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй ...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF спрощує керування документами за допомогою універсального набору з понад 25 інструментів, доступних на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах і через REST API. Редагування, об’єднання, розділення, стиснення, конвертація чи електронний підпис PDF-файлів – це комплексне рішення. iLovePDF...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це програма для роботи з електронними таблицями, яка надає вам простір для організації даних, обговорення звітів із вашою командою та аналізу даних, де б ви не були. Zoho Sheet також надає власні програми для iOS і Android, таким чином не прив’язуючи користувачів до своїх ноутбуків. Клю...
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.
Convertio
convertio.co
Convertio - простий інструмент для конвертації файлів онлайн. Підтримується понад 309 різних форматів документів, зображень, електронних таблиць, електронних книг, архівів, презентацій, аудіо та відео.
StudioBinder
studiobinder.com
Програмне забезпечення для керування виробництвом відео, телебачення та фільмів на основі Інтернету. Пишіть професійно відформатовані сценарії. Візуалізуйте сцени за допомогою списків знімків і розкадровок, створюйте та надсилайте аркуші викликів, розклади зйомок, аркуші з розбивкою сценаріїв і керу...
Soda PDF
sodapdf.com
Редагувати PDF стало легко. Відкрийте для себе Soda PDF, просте у використанні програмне забезпечення з інструментами редагування для редагування PDF-файлів на свій розсуд. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО сьогодні!
Xodo
xodo.com
За допомогою Xodo ви можете редагувати, коментувати, підписувати та ділитися PDF-файлами на комп’ютері, мобільному пристрої та в Інтернеті. Xodo робить роботу з PDF-файлами швидкою та легкою, тож ви можете виконувати завдання.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert — онлайн-конвертер файлів. Ми підтримуємо майже всі формати аудіо, відео, документів, електронних книг, архівів, зображень, електронних таблиць і презентацій. Щоб почати, скористайтеся кнопкою нижче та виберіть файли для конвертації зі свого комп’ютера.
pdfFiller
pdffiller.com
Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурова...
PDFescape
pdfescape.com
Редагуйте PDF-документи, заповнюйте PDF-форми та переглядайте PDF-файли онлайн за допомогою PDFescape, безкоштовної програми для читання PDF-файлів, редактора PDF-файлів і програмного забезпечення для заповнення PDF-форм. Безкоштовно редагуйте або заповнюйте PDF-форми за лічені секунди, не використо...
WriterDuet
writerduet.com
Плануйте, пишіть і діліться за допомогою галузевого стандартного програмного забезпечення, яке використовують понад 1 мільйон сценаристів, телешоу та блокбастерів.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...
Inkitt
inkitt.com
Відкривайте тисячі нових романів інді-авторів і читайте їх безкоштовно на Inkitt. Приєднуйтесь до нашої місії підтримати авторів-початківців, які роблять перші кроки до публікації! Від фентезі, наукової фантастики, трилера, містики, бойовика та пригод до драми, мелодрами, еротики та молодіжних роман...
Smallpdf
smallpdf.com
Виготовлена у Швейцарії, країні годинників, банків і чистого дизайну, Smallpdf – це визнана компанія, яка пропонує набір розумних інструментів для керування документами. Smallpdf, заснований у 2013 році, пропонує просту, безпечну та надійну відповідь на важке та незручне програмне забезпечення PDF...
Zoho Docs
zoho.com
Он-лайн керування файлами для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це універсальна операційна платформа для бізнесу, яка містить усі необхідні інструменти для управління проектами, завданнями, фінансами та клієнтами. Flowlu надає вам глибокий огляд усього, що відбувається у вашій компанії. Ви можете відстежувати кожну частину свого бізнесу, від часу, витра...
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online надає вам безкоштовні, безпечні та точні інструменти для роботи з PDF-файлами. Додайте свої файли, щоб об’єднати, конвертувати, редагувати, стискати PDF-файли та багато іншого – абсолютно безкоштовно!
PDF Candy
pdfcandy.com
Перетворюйте в PDF і створюйте файли понад 20 форматів. Крім того, PDF Candy пропонує 47 онлайн-інструментів для обробки PDF: редагування, розділення, об’єднання, стиснення та багато іншого.