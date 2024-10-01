Альтернативи - Ludus
Google Slides
google.com
Google Slides — це програма для презентацій, яка входить до складу безкоштовного пакету офісного програмного забезпечення для Інтернету, що пропонується Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Sheets, текстовий процесор і електронну таблицю відповідно. Презентації Goo...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft PowerPoint. Зберігайте презентації в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом. Microsoft PowerPoint — це програма для презентацій, створена Робертом Гаскінсом і Деннісом Остіном у програмній компанії під назвою Forethought, Inc. Вона була ...
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Створюйте та діліться інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями тощо. Sway — це проста у використанні цифрова програма для створення інтерактивних звітів, презентацій, особистих історій тощо. Його вбудований механізм розробки допомагає створювати професійні проекти за лічені хвилин...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — це програмне забезпечення для презентацій, розроблене Apple Inc. як частина набору продуктивності iWork. Версія 10 Keynote для Mac, останнє велике оновлення, була випущена в березні 2020 року. 27 січня 2010 року Apple оголосила про нову версію Keynote. для iPad із повністю новим сенсорним ...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai — це програма для створення онлайн-презентацій, яка дозволяє легко створювати приголомшливі презентації за лічені хвилини. Він має сотні розумних слайдів, створених за допомогою штучного інтелекту, тож користувачі можуть презентувати ідеї в ефектний, але ефективний спосіб. Платформа мі...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show дає змогу створювати, співпрацювати, презентувати, транслювати та публікувати презентації, розумнішим способом. Зробіть ваші ідеї резонансними: Show забезпечує чистий і вільний від безладу дизайн інтерфейсу, дозволяючи вашим історіям займати центральне місце. Зосередьтеся на створенні прив...
Prezi
prezi.com
Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — рейтингова платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, ...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створ...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo, галузь компанії Freepik, була заснована в 2019 році з чіткою метою: зробити доступним дизайн високоякісних шаблонів Google Slides і Powerpoint, які легко редагувати, як візуально, так і тематично, для всіх типів аудиторії. Ми допомагаємо людям економити час за допомогою професійних шаблоні...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — це інтуїтивно зрозуміла, проста у використанні платформа візуальної комунікації для розробки візуальних зображень і перепрофілювання відео. Його інфографіка, презентація, листівка, плакат і програма для створення звітів допомагають комунікаторам розповідати історії, які мають значення т...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage — це універсальний інструмент, який допомагає створювати презентації, документи та веб-сайти за допомогою штучного інтелекту. Ця технологія на основі штучного інтелекту в першу чергу функціонує як повне полотно для презентацій, призначене для вдосконалення та оптимізації робочого процесу. ...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT для презентацій – створюйте красиво оформлені презентації за лічені хвилини. Presentations.ai — це програма для створення презентацій із підтримкою штучного інтелекту, яка дозволяє створювати колоди з простого підказки, файлу Word або PDF, відео Youtube, детальних планів тощо. Ви можете ство...
Vyond
vyond.com
Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на базі штучного інтелекту, яка надає можливості студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галу...
Pitch
pitch.com
Pitch — це програма для спільної презентації для сучасних команд. Завдяки фокусу на співпраці в реальному часі, інтелектуальних робочих процесах та інтуїтивно зрозумілих функціях дизайну, Pitch дозволяє командам швидко та чудово створювати та демонструвати чудові презентації, а також легко для будь-...
Decktopus
decktopus.com
Відчуйте майбутнє презентацій із Decktopus AI — універсальним програмним забезпеченням для презентацій, яке працює на передовій технології штучного інтелекту. Завдяки створеним штучним інтелектом контурам, вмісту слайдів, зображенням, піктограмам, елементам слайдів і навіть нотаткам і сценаріям слай...
Elai.io
elai.io
Elai.io — це універсальна платформа створення відео зі штучним інтелектом для корпоративного навчання. Elai, якому довіряють понад 2000 клієнтів, у тому числі такі провідні компанії, як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, дозволяє створювати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифрові д...
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.
Slidebean
slidebean.com
Slidebean — це платформа дизайну для стартапів і малого бізнесу. Наші онлайн-інструменти для презентацій можуть допомогти вам створити професійні слайди за допомогою програмного забезпечення для презентацій зі штучним інтелектом або за допомогою команди бізнес-експертів і дизайнерів.
Slides
slides.com
Презентації – це набір сучасних інструментів для презентацій, доступних прямо у вашому браузері. На відміну від традиційного програмного забезпечення для презентацій, тут не потрібно нічого завантажувати. Працювати з колегами над створенням вражаючої презентації ще ніколи не було так просто.
Colossyan
colossyan.com
Тут, у Colossyan, майбутнє навчання було створено завдяки штучному інтелекту. Проста у використанні відеоплатформа зі штучним інтелектом Colossyan змінює ландшафт створення контенту L&D. Приєднуйтеся до провідних компаній, таких як Novartis, Continental, WSP і Paramount, і попрощайтеся з дорогими з...
Office Timeline
officetimeline.com
Ніхто не любить витрачати години щотижня на створення та оновлення графіків проектів для оглядових зустрічей. Office Timeline — це проста, але потужна програма, яка за лічені секунди допомагає перетворювати складні дані проекту на часові шкали PowerPoint, діаграми Ганта та плани програм. Налаштуйте ...
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та поставте на сцену виступи рок-...
Promo
promo.com
В основі нашої роботи лежить прагнення надати нашим клієнтам можливість рекламувати будь-що за допомогою відео. Ми віримо, що підприємства будь-якого розміру повинні мати можливість без обмежень просувати своє бачення. Ось чому ми наполегливо працюємо, щоб надати всі творчі ресурси та інструменти, н...