LowerEBill — це сервіс на базі штучного інтелекту, який допомагає клієнтам знаходити найбільш підходящі тарифи на електроенергію на основі їхніх історичних даних про використання. Платформа, яка підключається до понад 80% рахунків за комунальні послуги в Техасі, надає користувачам приблизний прогноз щомісячного рахунку за електроенергію за лічені секунди. Технологія LowerEBill виділяється своєю здатністю не лише отримувати історичні дані про використання, але й моделювати майбутні витрати на основі моделей використання, багаторівневих тарифів та інших детальних аспектів різноманітних планів, які можна знайти в дрібному шрифті. Сервіс пропонує функціональні можливості для легкого порівняння та вибору з понад 3000 планів, включаючи варіанти від роздрібних постачальників електроенергії (REP) та енергетичних брокерів, а також різні типи, як-от плани з фіксованою ставкою, змінною ставкою та передплачені плани. Платформу хвалять за простий у використанні інтерфейс і ефективність, а також функції, які дозволяють чесно порівнювати та приймати обґрунтовані рішення, коли справа доходить до вибору енергетичних планів. Повідомляється, що LowerEBill — це безтурботне рішення для покупки енергетичних планів, що робить його рекомендованим інструментом для жителів Техасу, які хочуть ефективно керувати своїми планами електроенергії.

Вебсайт: lowerebill.com

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