Любисток відповідає на ваші телефонні дзвінки. Надайте своїм клієнтам найкраще обслуговування з Lovage, віртуальним адміністратором. Lovage створює автоматизованих віртуальних адміністраторів для підприємств, які можуть обробляти майже будь-які потреби клієнтів по телефону, через текстові повідомлення або в соціальних мережах. Замість того, щоб наймати когось або мати справу з перервами під час роботи, Lovage допомагає вашим клієнтам, відповідаючи на запитання, призначаючи зустрічі тощо – так само, як і ви.

Вебсайт: getlovage.com

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