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З 40 мільйонами завантажень і втраченими понад 100 мільйонами фунтів, Lose It! має на меті допомогти світові досягти здорової ваги за допомогою відстеження калорій і особистої освіти щодо харчування.

Вебсайт: loseit.com

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