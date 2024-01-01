Альтернативи - Looppanel
Dovetail
dovetail.com
Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...
Productboard
productboard.com
Платформа управління продуктами, орієнтована на клієнта, від Productboard. Прискорюйте інновації, створюйте продукти, які приносять прибуток і підвищують продуктивність.
Maze
maze.co
Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.
Canny
canny.io
Canny допомагає вам збирати та впорядковувати запити на функції, щоб краще зрозуміти потреби клієнтів і визначити пріоритети вашої дорожньої карти.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — це програмне забезпечення для керування продуктами, яке допомагає менеджерам із продуктів розробляти стратегію продукту. Легко керуйте командами, клієнтами та дорожніми картами. Безкоштовне випробування!
UserVoice
uservoice.com
Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.
Notably
notably.ai
Швидше переходьте від даних клієнтів до розуміння. Миттєво відкривайте ідеї з даних досліджень за допомогою платформи Notably на основі ШІ.
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...
NEXT
nextapp.co
NEXT — це платформа пошуку продуктів на базі штучного інтелекту, яка перетворює взаємодію з клієнтами на розуміння продукту. NEXT збирає дані про взаємодію з клієнтами, точно розуміє ці взаємодії та надає аналітичну інформацію, що ґрунтується на фактах, яку команди використовують для підтвердження п...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious дозволяє компаніям-виробникам продуктів проводити глибші дослідження користувачів і швидше. Продукт дозволяє командам продуктів збирати інформацію за допомогою відео, аудіо та показу екрана, поки учасник використовує цільовий веб/програму/прототип. Швидкий набір учасників можна здійснити ...
Olvy
olvy.co
Ваш журнал змін на основі ШІ. Інформуйте своїх користувачів про оновлення продуктів, не витрачаючи години щотижня на написання випусків. Оголошуйте нові функції за допомогою красивих і ефективних окремих сторінок журналу змін і віджетів у програмі.
Savio
savio.io
Створіть правильний продукт із відгуками клієнтів. Відстежуйте та впорядковуйте запити на функції, щоб приймати рішення щодо продукту на основі даних.
Screeb
screeb.app
Screeb — це платформа для дослідження користувачів, яка допомагає командам із продуктів створювати кращі продукти, краще знаючи своїх користувачів. Аналітика продукту, опитування в програмі, спільнота, пакети SDK для Інтернету та мобільних пристроїв... Screeb — це повнофункціональна платформа для зб...
IdeaPlan
ideaplan.io
Збирайте швидкі відгуки клієнтів. Запустіть дивовижні продукти. Підприємці, команди стартапів і менеджери з продуктів використовують операційну систему управління продуктами IdeaPlan для краудсорсингу, визначення пріоритетів і запуску функцій, які подобаються їхнім клієнтам.
Featurebase
featurebase.app
Створюйте настроювані дошки відгуків і віджети, щоб легко фіксувати всі відгуки користувачів, запити на функції та звіти про помилки. Аналізуйте відгуки, визначайте пріоритети розробки за допомогою голосування за функції та тримайте клієнтів у курсі за допомогою загальнодоступної дорожньої карти про...
UserBit
userbit.com
UserBit — це універсальна платформа для UX-фрілансерів і дизайнерських агентств для керування та виконання дослідницької роботи. Легко організовуйте: зберігайте всі дані своїх клієнтів в окремих робочих місцях. Репозиторій досліджень UserBit пропонує учасникам, інтерв’ю та опитуванням, а також тран...
Condens
condens.io
Condens — це програмний інструмент, який робить зберігання, аналіз і обмін даними досліджень користувачів простішим, швидшим і приємнішим. З особливою увагою до простоти використання та швидкої адаптації ви можете розпочати роботу з Condens за кілька хвилин. Основні переваги: • Швидший перехід від...
Chisel
chisellabs.com
Традиційні інструменти дорожньої карти не працюють. Стамеска – сучасне рішення. На відміну від інших платформ дорожніх карт, Chisel впроваджує зворотний зв’язок у кожен аспект життєвого циклу розробки продукту та надає вам більше вбудованих інструментів збору відгуків, кращий синтез відгуків, а тако...
User Evaluation
userevaluation.com
User Evaluation — це платформа на основі штучного інтелекту, яка зосереджена на наданні глибокої інформації та аналізі для покращення дизайну продукту та розуміння клієнта. Він пропонує набір інструментів для дослідження клієнтів і формування розуміння. Використовуючи штучний інтелект, платформа до...
CoNote
conote.ai
CoNote записує, аналізує та організовує ваші якісні дослідження, а ви співпрацюєте зі своєю командою.
Tetra Insights
tetrainsights.com
Платформа Tetra надає функції та переваги, розроблені для підприємств, які орієнтуються на розуміння, зокрема: - Єдине джерело правди для всіх аудіо- та відеозаписів клієнтів - Завантаження та синхронізація великих відеофайлів із будь-якого джерела - Надійне сховище досліджень і інформації - Автомат...
Great Question
greatquestion.co
Great Question – це дім досліджень UX для найкращих у своєму класі команд, таких як Canva, Drift і Brex. Набирайте учасників дослідження, проводите інтерв’ю з користувачами, опитування та фокус-групи та подякуйте за допомогою глобальних стимулів. Потім зберігайте, аналізуйте та діліться всіма своїми...