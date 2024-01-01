Альтернативи - Loopcv

Jobicy

jobicy.com

Jobicy — це кар’єрна онлайн-платформа, призначена для зв’язку талановитих людей, які шукають віддалену кар’єру, з інноваційними, далекоглядними компаніями, які пропонують такі посади. Якщо ви працевлаштовуєтеся на дистанційну роботу і хочете стати нашим клієнтом, ми будемо раді вам. Ми також тут, що...