Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Loop Support» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Наймайте оцінки, які ви не можете обдурити за допомогою ШІ. Loop визначає топ-1% агентів служби підтримки та віртуальних помічників, тестуючи заявників у реальних сценаріях.

Вебсайт: loopsupport.com

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