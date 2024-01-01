Альтернативи - Loomio

airfocus

airfocus.com

airfocus пропонує сучасну модульну платформу для управління проектами. Він надає повне рішення для команд, щоб керувати та повідомляти про свою стратегію, розставляти пріоритети в роботі та вирішувати правильні проблеми. Розроблений з урахуванням гнучкості, airfocus дозволяє швидко налаштувати платф...