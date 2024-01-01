Logomaster.ai — це інструмент на основі штучного інтелекту, який обслуговує широке коло користувачів, включаючи професіоналів, стартапи, компанії та підприємства, щоб допомогти створити унікальні та професійні логотипи. Не потрібні навички проектування, оскільки платформа є простою та зручною для користувача. Інструмент містить окрему функцію для налаштування логотипів на основі вподобань користувача. Це досягається шляхом генерації дизайнів на основі штучного інтелекту відповідно до галузевих типів і стильових уподобань, введених користувачем, і дозволяючи користувачеві додатково вдосконалювати обраний дизайн. Інструмент також забезпечує простоту використання, дозволяючи користувачам завантажувати свій остаточний логотип у високоякісних форматах, придатних як для цифрового, так і для друку. Він надає безоплатні логотипи для будь-яких комерційних чи некомерційних цілей, що значно підвищує його цінність для стартапів і малого бізнесу. Платформа також пропонує різноманітні шаблони та ресурси для зручності користувачів. Нарешті, він багатомовний, підтримує широкий спектр мов, таким чином обслуговуючи глобальну аудиторію.

Вебсайт: logomaster.ai

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