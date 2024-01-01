Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Loadmill» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Спростіть автоматизацію тестування за допомогою підходу, керованого AI API: переосмислення веб-тестування, тестування мобільних пристроїв і тестування навантаження. НАСКІЗНЕ РІШЕННЯ Використання штучного інтелекту для автоматизації життєвого циклу тестування Loadmill — ідеальне рішення для автоматизації тестування. Наша платформа усуває потребу у фізичних пристроях, роблячи процес більш ефективним і рентабельним. За допомогою Loadmill менеджери з контролю якості можуть легко автоматизувати мобільне, веб-тестування та тестування навантаження та забезпечити результати найвищої якості. Попрощайтеся із залежністю від пристрою та привітайте спрощену автоматизацію тестування з Loadmill. Докладніше: https://www.loadmill.com Забронювати демонстрацію: https://www.loadmill.com/schedule-demo/ Веб-сайт https://www.loadmill.com

Вебсайт: loadmill.com

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