Livro de Reclamações

Livro de Reclamações

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Вебсайт: livroreclamacoes.pt

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Livro de Reclamações — це офіційна платформа в Португалії, яка дозволяє споживачам надсилати скарги та відгуки про товари та послуги, що надаються компаніями. Він слугує онлайн-версією традиційної паперової книги скарг, забезпечуючи зручний та ефективний спосіб для споживачів висловити свої проблеми, а для компаній – вирішити їх. Livro de Reclamações відіграє вирішальну роль у просуванні прав споживачів і розвитку кращої ділової практики, надаючи прозорий і доступний механізм вирішення скарг і підвищення рівня задоволеності клієнтів у Португалії.

Вебсайт: livroreclamacoes.pt

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