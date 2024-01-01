Lively Benefits

Сучасний постачальник пільг для працівників і медичних ощадних рахунків (HSA). Витрати на охорону здоров’я з власної кишені стрімко зростають, і щодня люди по всій Америці змушені приймати важкі рішення щодо свого здоров’я. Lively — це постачальник рішень для переваг, який робить це правильно. Ми розробили наші рішення, щоб уникнути здогадок під час керування перевагами. А наші інноваційні функції створені, щоб спростити адміністрування переваг і розвиватися разом із вашим бізнесом. Управління благополуччям і багатством вимагає не лише серії транзакцій. Поєднуючи надійні функції з неперевершеним обслуговуванням, ми полегшуємо адміністрування переваг, навіть якщо час і енергія обмежені. Досвід приносить переваги адмініструванню, як і повинно бути з Lively.

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