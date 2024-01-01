livedoor

livedoor

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Вебсайт: livedoor.com

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livedoor була однією з провідних онлайн-медійних платформ у Японії з моменту свого запуску на початку 2000-х років. Він відомий своїм зручним інтерфейсом, різноманітними пропозиціями вмісту та активною участю спільноти. Він надає широкий спектр вмісту, включаючи новини, блоги, покупки, фінанси тощо. Сайт продовжує розвиватися та адаптуватися до мінливих уподобань користувачів і тенденцій медіаспоживання в країні.

Вебсайт: livedoor.com

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