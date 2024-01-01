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Litnerd — це онлайн-програма для читання, яка оживляє книги K-5, транслюючи живі актори в класі. Ми поєднуємо творчу економіку з традиційною освітою, разом із електронними книгами та планами уроків. Літнерд навчить читати 37 мільйонів учнів початкової школи в Америці.

Вебсайт: litnerd.com

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