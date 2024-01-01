Lithos POS

Lithos POS

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Вебсайт: lithospos.com

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Lithos POS — це просте та потужне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану. POS-програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану надає широкий спектр послуг, включаючи управління запасами, лояльність клієнтів і бухгалтерський облік.
Категорії:
Business
Роздрібні POS системи

Вебсайт: lithospos.com

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