Альтернативи - Lithic
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Pleo
pleo.io
Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу
Blackсatсard
blackcatcard.com
Відкрийте рахунок IBAN в Європі безкоштовно. Отримайте платіжну картку, кешбек до 5%, інтегрований криптосервіс та багато іншого за 0 євро на місяць.
Equals Money
equalsmoney.com
Платежі, картки та витрати – спрощено. Обліковий запис Equals Money створений для того, щоб змінити спосіб, у який фінансові команди керують платежами компанії, витратами, бюджетами, нарахуванням заробітної плати тощо, повертаючи час на годинник і повертаючи гроші на баланс.
Kodo
kodo.com
Витрачайте розумніше з нашим універсальним рішенням для корпоративних платежів Найпростіша платформа корпоративних платежів, яка допомагає вам контролювати, автоматизувати та делегувати витрати компанії, зосереджуючись на розвитку свого бізнесу!
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.
Wallester
business.wallester.com
Почніть випускати безкоштовні віртуальні або фізичні візитки, керуйте витратами компанії в одному місці. Зареєструйтеся зараз і отримайте доступ до рахунку VISA IBAN за день безкоштовно!
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають можливість власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримувати швидке фінансування та отримуват...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — це провідне рішення для управління витратами для вітчизняних і міжнародних компаній у Європі, США та Великобританії. Поєднуючи в одному продукті корпоративні картки, витрати, що підлягають відшкодуванню, кредиторську заборгованість і повну інтеграцію бухгалтерського програмного забезпеченн...
Alaan
alaan.com
Alaan — це найбільша та найповніша корпоративна платформа керування картками та витратами на Близькому Сході, якій довіряють такі компанії, як Al Barari, Rivoli, Arada та інші. Alaan дозволяє: 1. Автоматизувати керування витратами 2. Відстежувати витрати компанії в режимі реального часу 3. Оптимізув...
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly — повноцінний необанк для стартапів.
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, раніше Viva Wallet, є провідним європейським технологічним банком для платежів на 24 ринках. Ми працюємо на 17 мовах і в 9 валютах і підтримуємо понад 30 методів оплати по всьому світу. Безкоштовний додаток, viva.com | Термінал можна без особливих зусиль налаштувати на смартфонах або...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard пропонує вбудовані платежі як свою основну можливість, щоб допомогти компаніям вирішити свої бізнес-витрати та платіжні потреби. Пропозиції вбудованих платежів OmniCard включають управління витратами, рішення для винагород та залучення та корпоративні картки; спеціально підібрані для індиві...
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE – це платформа корпоративного кредитування, яка трансформує управління оборотним капіталом для компаній середнього ринку.
KlearCard
getkleercard.com
Рішення №1 щодо витрат для бізнесу: керування витратами, оплата рахунків, гнучкі P-картки та кредитні рішення.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay — це регульований постачальник платіжних послуг, який пропонує продавцям надійні рішення для збільшення доходів завдяки вищим показникам прийому операцій у фіатній валюті та криптовалюті. Клієнти наших клієнтів отримують переваги від безпроблемних платежів незалежно від того, чи використовуют...
Payowire
payowire.com
Глобальне платіжне рішення з віртуальними та фізичними картками Постачальник. Доступні банківські рахунки в доларах США, євро, фунтах стерлінгів і поповнення мобільного рахунку. Створіть обліковий запис: https://payowire.com/register Easybanking для фрілансерів і підприємців. Усі рішення на одній пл...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento — це платформа керування витратами на основі карток для малого та середнього бізнесу, яка забезпечує операційний контроль, видимість і інформацію про бізнес-витрати. Фінансова операційна платформа Bento дозволяє компаніям видавати фізичні та віртуальні платіжні облікові дані людям і системам б...
Jeeves
tryjeeves.com
Оптимізуйте глобальні фінанси за допомогою однієї платформи. Випускайте картки, надсилайте платежі та керуйте глобальними витратами за допомогою універсальної платформи.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Statrys
statrys.com
Statrys обслуговує всі ваші потреби в оплаті з людським дотиком. Зареєструйтеся сьогодні, щоб отримати мультивалютний рахунок, картку Mastercard і конкурентоспроможні курси валют.
Marqeta
marqeta.com
Миттєво випускайте картки та обробляйте карткові платежі за допомогою нашої відкритої платформи API. Дізнайтеся, як сучасна платформа Marqeta для випуску карток розширює можливості для компаній та інноваторів.