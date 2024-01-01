Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Liscio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Liscio — це безпечне хмарне програмне рішення для Інтернету та мобільних пристроїв, яке спрощує спілкування та співпрацю з клієнтами. Завдяки таким функціям, як захищений обмін повідомленнями, безпечний обмін файлами та зберігання, FirmView, послуга Firm-to-One, мобільний додаток, FrontDesk onboarding, електронні підписи тощо, Liscio замінює вразливу електронну пошту та документи зашифрованою клієнтською платформою, доступною лише за запрошенням. що дає вам змогу стати проактивною сучасною фірмою, на яку заслуговують ваші клієнти.

Вебсайт: liscio.me

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