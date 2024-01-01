Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Liquify» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Liquify — це інструмент, розроблений німецькою агенцією Shopify і Webflow Halbstark GmbH. Він має на меті надати рішення корпоративного рівня для створення власних магазинів Shopify за допомогою Webflow.

Вебсайт: liquify.pro

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