Lippincott

Lippincott

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Вебсайт: lww.com

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Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins), від Wolters Kluwer Health - LWW, є провідним видавцем професійної медичної інформації та ресурсів, призначених для медичних працівників, студентів-медиків та установ. Завдяки давній репутації високого рівня якості та авторитету в медицині та охороні здоров’я LWW надає широкий спектр продуктів і послуг, призначених для підтримки освіти, досліджень і клінічної практики. LWW є надійним джерелом медичної та медичної інформації, відомим своєю прихильністю до якості, точності та інновацій. Широкий асортимент продуктів і послуг є незамінним для медичних працівників, викладачів і студентів, які прагнуть досягти досконалості у своїй галузі.

Вебсайт: lww.com

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