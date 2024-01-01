Альтернативи - Linnworks
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Helium 10
helium10.com
Від дослідження продуктів і ключових слів до оптимізації списку, аналітики тощо. Наші інструменти та тренінги допоможуть вам незалежно від того, де ви перебуваєте на шляху продажу.
Jungle Scout
junglescout.com
Ваша універсальна платформа для продажу на Amazon.
Keepa
keepa.com
Графіки історії цін Amazon, сповіщення про падіння цін, спостереження за цінами, щоденні падіння та розширення для браузера.
Sellerboard
sellerboard.com
Точна аналітика прибутку для продавців Amazon.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.
Informed Repricer
informed.co
Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати приб...
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
Webgility
webgility.com
Увійдіть зараз, щоб отримати доступ до провідної автоматизації бухгалтерського обліку та багатоканальної програмної платформи для онлайн-магазинів і комерційних компаній.
DelightChat
delightchat.io
Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - Надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API ...
ShipBob
shipbob.com
Виконання електронної комерції для інтернет-магазинів. ShipBob дає можливість компаніям пропонувати 2-денну доставку та керувати запасами, замовленнями та відправленнями.
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
eDesk
edesk.com
Програмне забезпечення електронної комерції eDesk для обслуговування клієнтів поєднує всі ваші взаємодії з клієнтами та дані про замовлення в легко керовані заявки для команд підтримки клієнтів. Почніть сьогодні.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: універсальний інструмент продавця Amazon для PPC, ключових слів і прибутку SellerApp створено для надання продавцям даних, автоматизації розвідки та операцій.
smartscout
smartscout.com
Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин
Perpetua
perpetua.io
Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
SellerLegend
sellerlegend.com
Потужна аналітика Amazon для ваших продажів Amazon ГОТУЙТЕСЯ ВІДКРИЙТИ НАЙНАДІЙНІШУ ПРОГРАМУ НА РИНКУ: усі фінансові інструменти, необхідні продавцю Amazon, щоб керувати своїм бізнесом в ОДНОМУ місці! ВЗЯТЬ НАС ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПОЇЗДКИ НА 21 БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ | Без ризику | Скасуйте будь-коли до зак...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
Flowspace
flow.space
Flowspace дозволяє брендам прискорювати продажі, масштабувати операції та відповідати очікуванням щодо швидкої та доступної доставки після покупки. Почати.
Auctiva
auctiva.com
Почніть продавати більше на Amazon і eBay за допомогою потужного багатоканального програмного забезпечення для електронної комерції Auctiva. Синхронізуйте запаси, обробляйте замовлення, додавайте продукти на кілька ринків в одному місці! Почніть безкоштовно протягом 30 днів. Розпочніть продавати вла...
Zetpy
zetpy.com
Одна панель керування для синхронізації всього. Синхронізуйте продукти, інвентар, клієнтів і замовлення з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora, і кошиками для покупок, як-от Shopify, WooCommerce і Magento.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks — це важливий інструмент SAAS для електронної комерції, що продає на Amazon, Wal-Mart, Shopify і eBay. Програмне забезпечення автоматизує облік електронної комерції, забезпечуючи незмінно чіткі та точні ділові книги, що сприяє прийняттю найкращих бізнес-рішень.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo надає уніфіковані комерційні рішення, на які ви можете розраховувати для електронної комерції B2C і B2B, керування замовленнями, персоналізації та точки продажу.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це провідна у світі платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти власною відеостратегією для отримання максимального прибутку.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.
PIPE17
pipe17.com
Краще, ніж iPaaS. Інтеграція електронної комерції, яка допоможе вам бачити, автоматизувати та керувати своїми операціями, виконанням, замовленнями, запасами тощо.
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
Teikametrics
teikametrics.com
Оптимізація ринку – рекламуйте свій бізнес із надлюдським інтелектом! Підключайтеся, оптимізуйте та розвивайте свій бізнес за допомогою Flywheel 2.0 на основі штучного інтелекту, який тепер доступний на Amazon, Walmart.com та інших сайтах.